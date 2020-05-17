Весь октагон в крови: бойцы UFC устроили грандиозную битву, видео

На турнире UFC, который прошел минувшей ночью в США, американские бойцы Нейт Ландвер и Даррен Элкинс устроили грандиозное побоище с морем крови.

Бой продлился все отведенные три раунда, несмотря на то, что у Элкинса после полученного удара локтем появилось серьезное рассечение. Из-за травмы кровь бойца оказалась не только на сопернике, но и практически во всем октагоне.

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Сам бой завершился победой Ландвера, все три судьи отдали предпочтение ему.

Элкинс потерпел 9-е поражение при 24 победах. Ландвер выиграл свой 14-й бой при 3 проигрышах.

Ранее “источник” сообщал, что американский боец сделал шокирующее заявление перед важнейшим поединком.