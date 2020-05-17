Карантин “убил” бизнес: под Киевом фермер выбросил на свалку тонны моркови, видео

В Киевской области фермер из-за убытков, которые нанес карантин, выбросил в поле тонны моркови.

Об этом сообщает киевский блогер Andrew Havand на своей Facebook-странице.

“Только что по дороге встретил вероятно один из результатов карантина. Горы моркови, которую выбросили гнить”, – написал он.

По словам местных жителей, которые собирали морковь для корма своим животным, фермер стал банкротом вследствие карантинных ограничений. Потому ему пришлось выбросить свой товар на свалку, ведь продать его не было возможности.

Блогер отметил, что по всей стране, вероятно, таких фермеров сотни.

Как ранее сообщал “источник”, украинцев возмутили цены на овощи из заграницы в столичном супермаркете. Лук стоит 129,90 гривен, морковь – 86 гривен, а цена капусты 159,90 гривен.