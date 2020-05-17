Эффектная жена украинского футболиста взорвала сеть сексуальным танцем: видео

Жена украинского защитника турецкого “Ризеспора” Николая Морозюка Ирина порадовала своих поклонников сексуальным танцем.

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Видео девушка опубликовала в сторис Instagram.

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В ролике видно, как супруга известного футболиста в откровенном наряде зажигательно станцевала возле автомобиля. Снимал ее кто-то, сидя в машине на переднем пассажирском месте.

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Ранее “источник” сообщал, что жена украинского футболиста снялась полностью обнаженной.