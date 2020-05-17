В украинском учебнике нашли интересную “оговорку” о французах и турках: сеть взорвалась, фото

В украинском учебнике по географии для 8 класса нашли сомнительное утверждение, что предки турков, французов и многих других народов произошли с Галичины.

Скрин страницы учебника опубликовали на Facebook-странице “Баба и кот”.

“Да и географические названия западных и южных стран и народов таких как Галатея, галилеяне, Франция (Галия), Галиция в Испании или Португалия (Порту-Галия) вероятно указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турков могли прийти на эти земли из украинской Галичины”, – сказано в учебнике.

Некоторые пользователи высказывают мнение, что это фейк, однако другой комментатор указал, что такая сомнительная теория действительно есть в учебнике на странице 271.

С учебником можно ознакомится по ссылке.

Как сообщал “источник”, ранее в сети опубликовали фотографии учебника по географии за 11 класс для украинских школ, который был рекомендован Министерством образования. В учебнике были допущены просто ужасающие ошибки.