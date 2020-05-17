Украинская чемпионка шокировала конспирологической версией поступков Усика и Ломаченко

Бывшая чемпионка мира по кикбоксингу Елена Твердохлеб поделилась своим мнением о скандальных заявлениях и поступках звездных боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

Слова спортсменки приводит Gazeta.ua.

“Безусловно, Усик и Ломаченко заслуживают свое “почетное” место в базе “Миротворец”, потому что сознательно пошли на эту пропагандистскую провокационную акцию“, – заявила Твердохлеб. По ее словам, российская ФСБ взяла под контроль боксеров и те находятся под ее контролем. Твердохлеб считает, что Усик и Ломаченко используются российскими спецслужбами как агенты для “пропаганды и медийных диверсий”.

Ранее “источник” сообщал, что известный боксер резко высказался о конфликте Усика с борцом.