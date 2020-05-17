Обещают “хорошие” деньги: украинцев предупредили об опасном обмане в сети, фото

В сети разоблачили очередное мошенничество, с помощью которого злоумышленники пытаются узнать пароль банковской карты.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Харьков 1654″.

С созданной страницы пишут клиентам “ПриватБанка”. Для получения помощи в размере 1 000 гривен во время пандемии коронавируса COVID-19 просят отправить все данные банковской карты.

Однако работники банка такую информацию запрашивать не могут. Также не требуют номер карты, пароль от нее и CCV-код. Но далее преступники также попросили скриншот.

Пример такой обманной схемы мошенников опубликовали в соцсети.

Как сообщал “источник”, в Киеве в Печерском районе мужчина обнаружил видеокамеру на банкомате, после чего обратился в полицию.

Напомним, что за 2019 год в Украине зарегистрировали кражи денег у владельцев банковских карт на сумму около 339 млн гривен.