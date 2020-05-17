Десятки новых заражений и три смерти: статистика по коронавирусу в Киеве на 17 мая

По состоянию на утро 17 мая, в Киеве у 2280 человек подтвердили коронавирус, из них 59 случаев зафиксировали за последние сутки

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко

Среди заболевших 16 мая десять медиков.

За последние сутки – три человека погибли, всего в столице уже 48 летальных случаев.

Среди заболевших:

34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет

22 мужчины от 18 до 66 лет

2 девочки, которым 10 и 13 лет и годовалый мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 15 и в Соломенском – 9.

Как сообщал “источник”, ранее ученые при помощи компьютерного моделирования проанализировали эффективность различных лекарственных препаратов против коронавируса COVID-19.

Также ученые из США обнаружили антитело, которое блокирует инфекционные свойства коронавируса на 100% за четыре дня. Пока испытания проходили исключительно в лабораториях и разрешения на выпуск вакцины, основанной на этом антителе, компания не получила.