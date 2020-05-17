Путин очень сильно рискует: озвучен тревожный прогноз о коронавирусном “аде” в России

Президент России Владимир Путин принял решение о выходе страны из карантина, однако, на пике роста заболевания коронавирусом, это очень рисковано.

Об этом в интервью “источнику” рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Россия вышла на второе место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. Но при большом количестве заболевших (по состоянию на 16 мая COVID заразились более 250 тысяч человек) в стране не так уж много умерших (по официальным данным 2,3 тысячи). То есть примерно один процент.

“На самом деле, все из-за системы отчетности в России. В США, например, если человек с подтвержденным на коронавирус тестом умер, то считается, что он умер от коронавируса, даже если он умер от сердечного заболевания, рака или несвертываемости крови. А в России, если человек умирает от остановки сердца, то коронавирус не учитывается. Потому количество смертей в России, наверное, в реальности в 2-3 раза выше, что не так уж и много“, – пояснил Орешкин.

Он добавил, что раньше Москва была основным источником заболевших и умерших, а сейчас основная часть заболевших переходит в провинции. Но в Москве сконцентрированы не только вирусы и люди, но кадры и оборудование. В столице можно наладить защиту. А там нет ни кадров, ни инфраструктуры, ни лекарств, ни оборудования. По видимому, ситуация в Москве будет улучшаться, а в России в общем – ухудшаться.

“Поэтому Путин очень сильно рискует, объявив о “всплытии” подводной лодки. Есть серьезный шанс, что количество заболевших скоро увеличится, а контролировать этот процесс дьявольски сложно“, – резюмировал Орешкин.

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