Работа и хлеб! В Польше устроили масштабный бунт против карантина, полиция применила газ

В субботу, 16 мая, в Варшаве (Польша) люди собрались на протест против карантина, который был введен из-за коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сотни людей на митинге начали агрессивно реагировать на полицейских. Правоохранители напоминали, что во время пандемии массовые мероприятия запрещены. Потому полиции пришлось использовать против митингующих слезоточивый газ.

“К сожалению, мы имеем дело со случаями агрессии по отношению к полиции. Из-за нападений на государственных служащих мы использовали методы прямой конфронтации, такие как физическая сила и слезоточивый газ”, – говорится в сообщении.

Протестующие требовали от властей ускорить процесс выхода из карантина и позволить предприятиям возобновить работу. В руках активисты держали плакаты с надписями “Работа и хлеб” и “Снова будет нормально”.

Как сообщал “источник”, в Украине открытие агропродовольственных рынков анонсировали еще с 1 мая, но ФЛП еще сидят без работы. Оставшись без доходов, предприниматели выходят на протесты, люди требуют открытия рынков и обвиняют власть Луганской области в сговоре с владельцами супермаркетов.