Украина перешагнула рубеж в 18 тысяч больных коронавирусом: какие области лидируют

По состоянию на утро воскресенья, 17 мая, в Украине 18 291 человек заболел коронавирусом, 433 случая зафиксировали за последние сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

За сутки в Украине 210 человек выздоровели, победив коронавирус, и 7 умерли от COVID-19.

Всего зарегистрировано 514 летальных случаев. 5 116 человек выздоровело.

Лидируют в Украине по количеству заболевших коронавирусом: Черновицкая область – 2694 человека, г. Киев – 2280, Ивано-Франковская область – 1210, Киевская – 1197 и Ровенская – 1126.

Как сообщал “источник”, ранее ученые при помощи компьютерного моделирования проанализировали эффективность различных лекарственных препаратов против коронавируса COVID-19.

Также ученые из США обнаружили антитело, которое блокирует инфекционные свойства коронавируса на 100% за четыре дня. Пока испытания проходили исключительно в лабораториях и разрешения на выпуск вакцины, основанной на этом антителе, компания не получила.