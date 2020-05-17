“Убивает” коронавирус за четыре дня: ученые заявили о важном прорыве с поиском лекарства

Ученые из США обнаружили антитело, которое блокирует инфекционные свойства коронавируса на 100% за четыре дня.

Об этом заявила американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics, сообщает “РИА Новости”.

По словам исследователей, были проанализированы миллиарды антител, в итоге выделили десяток. Оказалось, что только одно антитело из него под кодовым названием STI-1499 может на 100% защитить клетки человека от инфицирования коронавирусом. Оно обволакивает вирус и выводит его из организма человека за четыре дня.

“Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает”, – заявил основатель Sorrento Therapeutics доктор Генри Джи.

Отмечается, что пока испытания проходили исключительно в лабораториях и разрешения на выпуск вакцины, основанной на этом антителе, компания не получила.

Как сообщал “источник”, ранее ученые при помощи компьютерного моделирования проанализировали эффективность различных лекарственных препаратов против коронавируса COVID-19.