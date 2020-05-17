Экс-конкурент Трампа на выборах даст колоссальную сумму Байдену: всплыли громкие детали

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, после того как снял свою кандидатуру на президентских выборах США, планирует выделить примерно 250 миллионов долларов в поддержку кандидатуры демократа Джо Байдена.

Об этом сообщает Reuters.

“Как сказал Майк, он поддерживает экс-вице-президента в противостоянии с Дональдом Трампом. В настоящее время мы ищем, как лучше всего поддержать Байдена, а также победу демократов”, – прокомментировала представитель Блумберга.

В команде же экс-вице-президента подчеркнули, что ранее Блумберг выразил официальную поддержку Байдену в марте этого года, после того, как сам снял свою кандидатуру с президентской гонки.

Известно, что в апреле Байден и Трамп собрали около 60 миллионов долларов каждый, однако в целом республиканцы и нынешний американский лидер имеют значительное денежное преимущество.

Напомним, что выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Как сообщал “источник”, действующий глава Белого дома Дональд Трамп может проиграть президентские выборы из-за коронавируса, а его наиболее вероятным соперником от демократов может стать социалист Берни Сандерс.