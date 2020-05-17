Крепкая троечница: сети повеселил школьный аттестат одного из главарей ДНР

В сети показали школьный аттестат “депутата” так называемой ДНР Натальи Пшеничной, ее успехи оставляли желать лучшего.

Аттестат опубликовали в Twitter “Иосиф Пиночет”.

“Нашел в Telegram школьный аттестат депутата “ДНР” Натальи Пшеничной. В школе не сразу распознали гениальную девочку, талант раскрылся уже в институте“, – написал автор публикации.

В аттестате Пшеничной, которая тогда носила фамилию Сергиенко сплошные тройки. Напротив многих предметов стоит пометка “не изучала”.

Однако с такими результатами позднее она закончила Херсонский сельскохозяйственный институт и Донбасскую юридическую академию.

Пользователи не оставили публикацию без внимания.

“Проффесор янык прям обзавидовался. Не могу понять только как это “не изучала”, – пишет один из комментаторов.

Как сообщал “источник”, в сети смеются над выходом в оккупированном Луганске учебника под названием “История ЛНР с древнейших времен и до наших дней”.