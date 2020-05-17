Во Франции раскопали древнюю гробницу женщины в роскошных украшениях: фото

Во Франции при проведении раскопок в небольшом городке Сен-Вульбас обнаружили комплекс захоронений железного века, среди которых нашли могилу женщины, погребенной с украшениями.

Как сообщает сайте Inrap, раскопки на площади около одного гектара проводились сотрудниками Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) на правом берегу реки Рона.

Это место использовалось для похорон на протяжении нескольких столетий. Так, был раскопан курган правильной круглой формы, рукотворно созданный, вероятно, в первой половине VIII века до н.э. Ученые предполагают, что он использовался для захоронения останков кремированных тел.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Внимание исследователей привлекла гробница прямоугольной формы, расположенная рядом с этим курганом и датируемая концом V века до н.э. В гробнице обнаружили останки женщины, которая, вероятно, принадлежала к высшему сословию.

Она была похоронена в деревянном саркофаге, выдолбленном из ствола дерева. Сам гроб не сохранился но хорошо виден его отпечаток. Ширина захоронения составляла 1,1 метра, а длина – 2,85 метра. На дне были уложены обтесанные бревна, в пазы на которых и был плотно установлен саркофаг. Анализ микрочастиц, найденных в почве, показал, что он был изготовлен из дуба.

В гробнице также находились ритуальные предметы, в частности керамическая посуда. Руку покойной украшал ценный браслет. Ее бедра охватывал роскошный пояс шириной около шести сантиметров, изготовленный из кожи и покрытый стеклянными бусинами различного цвета, которые чередовались с медными дисками. Пряжка также была изготовлена из медного сплава. Женщина, умершая в зрелом возрасте, была похоронена в роскошной одежде, на что указывают сохранившиеся металлические застежки.

Как сообщал “источник”, ранее на острове Корсика французские археологи обнаружили роскошную этрусскую гробницу, датированную V-III веками до нашей эры, в которой найдено около двухсот артефактов.