Европарламент пострадал от мощной атаки хакеров: какие данные “слили” в сеть

Европейский парламент пострадал от мощной хакерской атаки – конфиденциальная информация 1200 его работников была “слита” в сеть.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, информация содержит учетные записи и зашифрованные пароли должностных лиц и сотрудников Европарламента. Также в открытый доступ попали данные 15 тысяч учетных записей специалистов по делам ЕС.

Отмечается, что от атаки пострадали члены крупнейшей политической фракции в парламенте – Европейской народной партии, которая часто защищает интересы Украины.

Представитель партии Педро Лопес де Пабло подтвердил факт кражи базы данных, содержащей адреса электронной почты и пароли. В то же время он заверил, что эта база данных относится к 2018 году и на данный момент устарела.

Как сообщал “источник”, ранее российские хакеры взломали электронную почту канцлера Германии Ангелы Меркель.