Едва не снесли мать с коляской: под Киевом пьяные “развлечения” обернулись жутким ДТП, видео

В Киевской области пьяный водитель Daewoo устроил жуткое ДТП – едва не сбил молодую мать с ребенком, уходя от удара он въехал в дерево.

Об этом сообщает “Киев Оперативный”.

“Сегодня два пьяных отброса на Daewoo (AA8895KO) гоняли по селу Великая Ольшанка, Васильковского района. В нескольких десятков сантиметров прошли от мамы, которая шла с коляской. Уходя от вышеуказанного столкновения они вылетели на встречку, где ехала другая машина, а потом съехали с дороги на обочину и въехали в деревья”, – говорится в сообщении.

Пассажира Daewoo в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Водитель легковушки, также, пострадал, но в госпитализации не нуждается.

Как сообщал “источник”, ранее на трассе Киев-Ковель фура снесла авто, перевернув его на крышу.

Также 15 мая на Житомирской трассе под Киевом произошло несколько ДТП с участием сразу 15 автомобилей.