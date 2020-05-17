На Западе назвали главную слабость Путина в войне против Украины

Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид заявил, что стратегия России в вопросе войны на Донбассе не будет иметь эффективности, поскольку не учитывает изменения в украинском обществе.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Украина 24”.

Фрид отметил, что украинцы еще со времен “оранжевой революции” научились своим примером доказывать “лживость” российской пропаганды.

“Слабость Путина в том, что он утверждает, что украинской нации не существует, кроме как в мифологии отдельных западноукраинских националистов“, – подчеркнул Фрид.

Дипломат добавил, что одним из доказательств силы новой украинской идентичности стала всенародная поддержка исполнительницы Джамалы на “Евровидении” 2016 года, когда она выступила с песней, посвященной депортации крымских татар, и заняла первое место.

Как сообщал “источник”, французская писательница Галя Акерман, которая исследует отношения Украины и России, считает, что глобальное падение цен на нефть и пандемия коронавируса могут значительно подорвать прочность режима президента РФ Путина и вызвать массовое недовольство населения.