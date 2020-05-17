При Сталине украинцев превращали в бродяг и убивали: историк поделился показательным документом

В сети показали документы, свидетельствующие о репрессиях против украинцев в 30-х годах.

Документы в Facebook опубликовал историк Константин Богуславский.

Он привел строки из оперативного приказа НКВД 00447, давшего старт массовому террору в 1937 году: “… Кроме того, в деревне и городе до сих пор еще гнездятся значительные кадры уголовных преступников — скотоконокрадов, воров-рецидивистов, грабителей и др. отбывавших наказание, бежавших из мест заключения и скрывающихся от репрессий. Недостаточность борьбы с этими уголовными контингентами создала для них условия безнаказанности, способствующие их преступной деятельности…“.

Под репрессии попали бывшие кулаки, белогвардейцы, церковники, эсеры, уголовники-рецидивисты.

Как это работало можно увидеть на примере расстрелянной в 1938 году 22-летней украинки Елены Краснянской. Автор поста показал выписку из протокола “тройки” УНКВД по Одесской области и акт о ее расстреле.

Девушка была из семьи раскулаченных, с 15 лет скиталась без определенного места жительства, работы и паспорта. На жизнь зарабатывала кражами и проституцией.

“То есть, жил человек в семье. Семью раскулачили, родителей скорее всего сослали, подросток стал бродягой и воровкой. Бродяжничать и воровать- это конечно не очень хорошо, но и на расстрел мягко говоря не тянет. Но под приказ 00447 отлично подходило: неисправимый, по мнению советской власти, рецидивист, бесполезный в прекрасном советском обществе. “Служба очистки” в действии“, – пишет Богуславский.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали неизвестные ранее фотодоказательства Голодомора 1932-1933 годов, сделанные австрийским инженером Александром Винербергом в Харькове.