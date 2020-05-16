В Японии создали надувной электроскутер, который помещается в рюкзак: видео

Ученые из Токийского университета (Япония) разработали надувной электроскутер будущего.

Об этом сообщает ВВС.

Данное транспортное средство сводит к минимуму вероятность получения травмы в случае аварии.

Скутер в разобранном состоянии помещается в рюкзак. Он изготовлен из термопластичного полиуретана, который используется для изготовления надувных матрацев.

Для начала работы скутер следует надуть воздухом, после чего необходимо прикрепить к нему колеса и ручки управления с аккумулятором.

По словам ученых, электроскутер можно подготовить к работе за минуту.

Транспортное средство имеет вес 5,5 кг. Проехать на нем пока можно лишь до 2 километров.

Прежде чем такой вид транспорта можно будет считать безопасным, для него должны быть разработаны специальные правила, касающиеся электроскутеров.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве водитель скутера пытался сбежать от патрульных полицейских.

Также ранее стало известно о том, что двое мужчин на скутерах устраивают пожары под Киевом.