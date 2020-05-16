В Японии создали надувной электроскутер, который помещается в рюкзак: видео

Ученые из Токийского университета (Япония) разработали надувной электроскутер будущего.
Об этом сообщает ВВС.
Данное транспортное средство сводит к минимуму вероятность получения травмы в случае аварии.
Скутер в разобранном состоянии помещается в рюкзак. Он изготовлен из термопластичного полиуретана, который используется для изготовления надувных матрацев.
Для начала работы скутер следует надуть воздухом, после чего необходимо прикрепить к нему колеса и ручки управления с аккумулятором.
По словам ученых, электроскутер можно подготовить к работе за минуту.
Транспортное средство имеет вес 5,5 кг. Проехать на нем пока можно лишь до 2 километров.
Прежде чем такой вид транспорта можно будет считать безопасным, для него должны быть разработаны специальные правила, касающиеся электроскутеров.
Как сообщал “источник”, ранее в Киеве водитель скутера пытался сбежать от патрульных полицейских.
Также ранее стало известно о том, что двое мужчин на скутерах устраивают пожары под Киевом.