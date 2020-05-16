Во Франции бесследно исчез молодой украинец: первые подробности и фото

Во Франции разыскивают 21-летнего уроженца Тернопольской области Александра Кулика, который проживал в регионе Иль-де-Франс вместе с отцом.

Об этом в соцсети сообщила председатель ассоциации “АРТ культура и креативность” Любовь Бондарчук.

По ее словам, парень ходил вместе с отцом на работу, когда приезжал к нему из Украины. Во время последнего приезда в стране начался карантин, из-за которого он был в подавленном настроении.

Александр вышел из дому в воскресенье, 10-го мая, в магазин и больше не вернулся. Парень не злоупотреблял спиртным, однако у него были друзья среди молдаван и румын, которые негативно на него влияли.

В последний раз он был одет в черную кофту и серые штаны.

По поводу исчезновения парня, отец уже подал заявление в полицию.

Как сообщал “источник”, сотрудники полиции и миграционной службы отыскали 29-летнего украинца, который уехал на заработки в 1997 году и пропал.

Ранее около десяти украинцев пропали в шторм в Атлантическом океане, пребывая на корабле “Bourbon Rhode”.