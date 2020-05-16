За 16 гривен люди готовы на криминал: в Днепре разгорелся скандал вокруг водителя маршрутки

В Днепре разгорелся скандал вокруг водителя маршрутного такси, который хамски повел себя в отношении льготника.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на 120-м маршруте.

Очевидцы говорят, что данный водитель не впускает в салон маршрутки даже двух человек, которые могут ехать по льготе. Недавно же он и вовсе схватил льготника за руки и выгнал из маршрутки.

“Не пускает даже 2 человека по льготе крича при этом, мы льготников не берем, “пи*д*те на троллейбус”, хватает за руки, не пуская в салон. Номер машины АЕ1081АВ, внутри в салоне стоит табличка 95 маршрутки. Люди за лишних 16 гривен готовы на криминал пойти”, – пишут горожане.

При этом Глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий уже заявил, что разберется в ситуации.

Напомним, что в Украине могут запустить новую модель общественного транспорта, по которой маршрутки должны уйти с улиц украинских городов.