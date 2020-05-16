Если есть деньги – будем лечить: в Кропивницком разгорелся громкий скандал из-за больного коронавирусом

Житель города Кропивницкого Анатолий Компаниец, который лечился от коронавируса в Центральной городской больнице, потратил на свое лечение свыше 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Суспільне”.

Анатолий Компаниец почти месяц лечился о коронавирусной болезни. Когда начал задыхаться – его перевели в реанимацию.

“Заведующий отделением сказал, что если есть деньги, будут лечить, а если нет – говорит – извини, нас не обеспечивают на сегодняшний день. Тратить собственные деньги начал с первого дня в реанимации. Мне предоставили список и друзья покупали все за мой счет “, – рассказал пациент.

По его подсчетам, лечение обошлось ему в 26 тысяч 580 гривен 70 копеек. Все чеки он сохранил и теперь намерен обращаться в суд, чтобы компенсировать потраченные деньги.

В больнице и городском здравотделе удивлены тем, что Анатолий тратил собственные средства. Говорят, что на лечение одного пациента от коронавируса государство выделяет более 20 000 гривен.

“Были единичные случаи недоразумения, просили заменить закупленые за бюджетные деньги препараты. Закупают только лекарства из Национального перечня лекарственных средств, утвержденного Министерством охраны здоровья. Если пациент хочет приобрести препарат, который не входит в Национальный перечень, он это делает за собственные деньги. Это не запрещено действующим законодательством”, – прокомментировала эту ситуацию начальница городского управления здравоохранения Оксана Макарук

Как сообщал “источник”, в Харькове инфицированные коронавирусом вынуждены сами покупать дорогостоящие препараты для лечения, хотя медицинская помощь при COVID-19 в Украине должна быть бесплатной.