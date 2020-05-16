С каждым днем все больше: Британия установила новый антирекорд по коронавирусу

За последние сутки в Великобритании увеличился ежедневный показатель смертности от осложнений, вызванных коронавирусом, зафиксировано 468 летальных случаев.

Об этом сообщили в британском Департаменте здравоохранения и социальной защиты.

С каждым днем количество смертей от коронавируса в Великобритании увеличивается. Накануне сообщалось о смерти 384 человек. Общее количество погибших от коронавируса составляет уже 34 466 человек.

За прошедшие сутки подтвержден 3 451 новый случай инфицирования. В целом в стране были инфицированы 240 161 человек.

Как сообщал “источник”, в Великобритании резко возросло количество случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем. Предполагается, что это может быть связано с коронавирусом.