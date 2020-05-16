В Киеве задержали мужчину с кокаином на десятки тысяч долларов: фото

В субботу, 16 мая, в Дарницком районе столицы был задержан житель города Киева, в автомобиле которого правоохранители обнаружили полкилограмма кокаина, купленного им для перепродажи.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, опубликовав фото задержания.

Операцию по задержанию зоумышленника проводили сотрудники прокуратуры совместно с полицией и СБУ.

“В рамках уголовного производства правоохранители установили, что житель Киева приобрел с целью дальнейшего сбыта большую партию наркотического средства, оборот которого ограничен – кокаин”, – сказано в сообщении пресс-службы.

Во время осмотра его автомобиля был обнаружен пакет с кокаином весом 500 граммов. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет около 75 000 долларов США.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал “источник”, в Киевской области профессор химии, бывший преподаватель одного из киевских вузов, создал группу, которая производила наркотики.