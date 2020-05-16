На Волыни по жуткой случайности погиб 6-летний мальчик

В районном центре Иванычи Волынской области вечером в субботу, 16 мая, в местном пруду утонул маленький мальчик, упав в воду по неосторожности.

Об этом сообщает местное издание “Волинські Новини”, посылаясь на собственные источники.

Несчастье случилось из-за того, что 6-летний мальчик потерял равновесие и упал в пруд. На помощь ему бросился его товарищ, но тоже свалился в воду и начал тонуть.

Случайный прохожий увидел эту ситуацию и бросился в воду, чтобы спасти ребят. Второго из упавших в воду мальчиков ему удалось вытянуть из воды. Первый ушел под воду и найти его не удавалось.

Прибывшие на место спасатели ГСЧС вытащили ребенка из водоема, однако вернуть его к жизни уже не удалось.

Как сообщал “источник”, в городе Желтые Воды (Днепропетровская область) 14 мая дети прыгали в воду с моста и один мальчик не вынырнул из водоема после прыжка.