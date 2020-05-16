Разумков сделал важное заявление относительно возврата Донбасса и Крыма

Глава ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что процесс возвращения аннексированного Крыма не будет быстрым. Необходимо использовать такие методы, как международное давление и экономический рост Украины.
Об этом Разумков сказал в интервью «Радио Свобода», передает ДонПресс
«Это тяжелый процесс, это не быстрый процесс. Также мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня, всячески прорабатывать его на разных уровнях и мы не должны терять коммуникацию с временно неподконтрольными территориями и Донбасса и Крыма. Потому что в течение нескольких лет этот процесс был отставлен на второй план».
Он добавил, что отдавать свои территории — это невозможно.
«Методы остаются теми же, и международное давление, и международная позиция, экономические меры. В первую очередь это развитие государства Украина, потому что люди хотят жить там, где лучше».