Разумков сделал важное заявление относительно возврата Донбасса и Крыма

Глава ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что процесс возвращения аннексированного Крыма не будет быстрым. Необходимо использовать такие методы, как международное давление и экономический рост Украины.

Об этом Разумков сказал в интервью «Радио Свобода», передает ДонПресс

«Это тяжелый процесс, это не быстрый процесс. Также мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня, всячески прорабатывать его на разных уровнях и мы не должны терять коммуникацию с временно неподконтрольными территориями и Донбасса и Крыма. Потому что в течение нескольких лет этот процесс был отставлен на второй план».

Он добавил, что отдавать свои территории — это невозможно.