Оскар дали? Сети в ярости из-за пешехода, бросившегося под колеса авто под Киевом, видео

В столичном пригороде Вышгороде неадекватный пешеход, перебегая автодорогу, прыгнул на капот автомобиля. В сети гадают, зачем он это сделал.

Кадры с автомобильного видеорегистратора, который зафиксировал этот инцидент, опубликованы на Facebook-странице “Киев Оперативный”.

Происшествие случилось в субботу, 16 мая. Перебегая в неположенном месте проезжую часть улицы Шолуденко в Вышгороде, неизвестный мужчина прыгнул на капот автомобиля, который резко остановился, чтобы не сбить пешехода. На спине у неадекватного мужчины был рюкзак, который смягчил удар. Съехав с капота, пешеход прихрамывая пошел дальше.

Комментаторы этого поста предполагают, что таким образом неадекватный пешеход пытался разыграть роль жертвы ДТП, чтобы требовать деньги с водителя. Однако, не стал этого делать, увидев работающий видеорегистратор.

“Оскар дали?” – иронически интересуются в комментариях.

Как сообщал “источник”, под Киевом на Бориспольской трассе 13 мая насмерть сбили пешехода, который хотел перейти дорогу в неположенном месте.