В Луганской области выздоровели 22 из 42 заболевших COVID-19

В Луганской области еще четыре человека выздоровели от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Один человек лечился в стационаре, трое – амбулаторно.

То есть, на данный момент выздоровели 22 человека, продолжают лечиться – 20.

Также было проведено ПЦР-исследования 16 подозрений – COVID-19 не обнаружено.

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 42 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случая.

Согласно установленному порядку лабораторные исследования лиц на COVID-19 для плановой госпитализации проводятся в ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» бесплатно.