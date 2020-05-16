В Луганской области выздоровели 22 из 42 заболевших COVID-19

В Луганской области еще четыре человека выздоровели от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Один человек лечился в стационаре, трое – амбулаторно.
То есть, на данный момент выздоровели 22 человека, продолжают лечиться – 20.
Также было проведено ПЦР-исследования 16 подозрений – COVID-19 не обнаружено.
За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 42 человек.
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случая.
Согласно установленному порядку лабораторные исследования лиц на COVID-19 для плановой госпитализации проводятся в ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» бесплатно.