На Донбассе боевики ЛНР обстреляли патруль ОБСЕ

В пятницу, 15 мая, боевики на Донбассе обстреляли патруль миссии ОБСЕ, который совершал мониторинг соблюдения режима прекращения огня с помощью беспилотного летательного аппарата.

Об этом инциденте сообщается в отчете миссии.

Как сказано в сообщении, возле неподконтрольного украинскому правительству поселка Березовское Луганской области члены миссии увидели в небе два неустановленных боеприпаса, которые взорвались в воздухе. Это произошло во время приземления дрона, когда аппарат был на высоте около 5 метров над землей. Все шестеро наблюдателей укрылись в автомобилях.

В отчете миссии также сообщили о том, что боевики не пропускают патрули ОБСЕ на контрольно-пропускные пункты в районе линии разграничения, ссылаясь на карантин.

Как сообщал “источник”, в Макеевке на территории временно оккупированной Донецкой области перевернулся бронеавтомобиль наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.