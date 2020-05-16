Зеленский назначил глав трех районных государственных администраций в Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в трех районных государственных администрациях в Луганской области.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

Так, согласно распоряжению №314/2020-рп от 15 мая 2020 года главой Новоайдарской районной государственной администрации назначена Новикова Татьяна Владимировна.

Фото: скриншот с сайта ОПУ

Согласно распоряжению №313/2020-рп от 15 мая 2020 года главой Беловодской районной государственной администрации Луганской области стала Колесникова Екатерина Николаевна.

Фото: скриншот с сайта ОПУ

Главой Станично-Луганской районной государственной администрации Луганской области согласно распоряжению №315/2020-рп от 15 мая 2020 года стал Золкин Юрий Алексеевич.

Фото: скриншот с сайта ОПУ

Относительно последнего назначения, то следует отметить, что согласно распоряжению №311/2020-рп от 15 мая 2020 года Юрий Золкин был сначала уволен с “должности председателя Станично-Луганской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”. А потом, уже распоряжением №315/2020-рп, снова назначен на эту должность.