На Волыни коронавирус “подцепили” работники лабораторного центра: детали инцидента

В городе Любомль Волынской области заразились коронавирусом четверо сотрудников лабораторного центра Министерства здравоохранения. Заболевание не связывают с профессиональной деятельностью.

Об этом сообщила заведующая Любомльского межрайонного отдела Леся Ткачук в комментарии УП.

По ее словам, в отделе, где были обнаружены случаи болезни, не проводят тестирования и исследований на COVID-19. Отсюда тесты отправляют в Луцк, где расположен Волынский областной лабораторный центр Минздрава.

Болезнь первой сотрудницы проходила бессимптомно, поэтому она продолжала посещать работу. В результате в течении недели коронавирусом заразились еще трое сотрудников.

“Два человека госпитализированы в инфекционное отделение, они в легкой форме. Двое – в самоизоляции. Тяжелых случаев у нас нет”, – подчеркнула Леся Ткачук.

Коллеги заболевших были обследованы ПЦР-тестами. У 11 сотрудников отрицательный результат, еще один тест – в работе.

Как сообщал “источник”, в городе Подольске Одесской области, где произошла вспышка COVID-19, коронавирусная инфекция подтвердилась у 32 медработников районной больницы.