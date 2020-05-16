Вторая волна? В Италии появились тревожные данные по коронавирусу

В Италии несколько возросло количество новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом суточный показатель смертности среди инфицированных уменьшается.

Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Италии.

По последним данным на субботу, 16 мая, в стране за минувшие сутки были выявлены еще 789 случаев заражения, что превышает показатели предыдущих дней. Всего вирусом Sars-CoV-2 в Италии уже заразились не менее 224 760 человек.

На лечении в больницах с симптомами коронавируса сегодня находятся 10 400 человек, из них 775 – в отделениях интенсивной терапии.

В то же время, число умерших от коронавируса за прошедшие сутки было меньше — 153 человека. Вчера сообщалось о 242 летальных случаях. С начала эпидемии в Италии умерло уже 31 763 человека.

За те же сутки 2 605 инфицированных коронавирусом выздоровели. Накануне количество выздоровевших достигло рекордной отметки — почти 5 тысяч человек. Всего с начала пандемии в Италии от коронавируса вылечились 122 810 тысяч человек.

Как сообщал “источник”, клубы итальянской Серии А провели собрание, на котором было принято решение возобновить футбольный сезон 13 июня.