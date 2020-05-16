В Запорожье на территории детсада школьники нашли жуткую находку: фото с места

В субботу, 16 мая, на территории бывшего дошкольного учреждения в Осипенковском микрорайоне Запорожья дети обнаружили в кустах мертвого мужчину.

Фото с места ужасной находки опубликовали в соцсетях очевидцы.

“Там в зеленке на фото часов шесть лежит труп мужчины. Дети нашли”, – сказано в подписи к опубликованному фото.

Мертвого человека дети нашли на улице Зестафонской, где расположен заброшенный детский сад. Личность мужчины пока не установлена. Официальной информации от полиции по этому поводу еще не было.

Предполагается, что дети обнаружили труп бездомного, который умер по естественных причин либо из-за отравления алкоголем.

Как сообщал “источник”, в понедельник, 20 апреля, под Одессой, в Хаджибейском лимане, было обнаружено тело пропавшего 29-летнего мужчины.

В тот же день под Днепром, на горе Монашка, было найдено тело мужчины с петлей буксировочного троса на шее, который пролежал в зарослях несколько недель.