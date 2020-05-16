Стабильность: сети взбудоражили фото железнодорожного вокзала в оккупированной Горловке

В городе Горловке на территории оккупированной части Донецкой области железнодорожное сообщение практически отсутствует.

Об этом свидетельствуют снимки вокзала, которые опубликовал в своем аккаунте в Twitter пользователь под ником hochu domoy v ua.

Снимки были сделаны в субботу, 16 мая. На путях возле железнодорожного вокзала Горловки видны только пустые грузовые вагоны. Пассажирских поездов не наблюдается.

“Стабильность”, – прокомментировали опубликованные в сети фото.

Как сообщал “источник”, с железнодорожным вокзалом в оккупированном Донецке произошли серьезные перемены со времени начала войны на Донбассе.

Напомним, что донецкий железнодорожный вокзал опустел – там ходит всего один рейс, поэтому пассажиров в зале и на перроне скапливается всего по несколько человек.