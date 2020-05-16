Надбавки к зарплатам медиков из-за коронавируса: появились интересные данные по “отличникам” и “аутсайдерам”

Медики в 14 областях Украины получили надбавки к зарплатам за март, из-за невыплаты которых президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам областных администраций лишением должностей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения эпидемии коронавируса и преодолению его последствий,

По словам министра, четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с COVID-19. В частности, на прошлой неделе завершились выплаты на Херсонщине, среди “успевающих” также Днепропетровская и Львовская области.

Не проводились выплаты в Николаевской области, где в марте не было зафиксировано ни одного больного COVID-19. Тем временем Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, нуждается в дофинансировании.

По информации Максима Степанова, в остальных областях должны завершить выплату доплат медикам за март в начале следующей недели.

“Волынь, Луганская, Ровенская и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель”, – заметил по этому поводу президент Зеленский.

Как сообщал “источник”, глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый освободил от исполнения обязанностей своего заместителя Виталия Свичинского из-за задержек выплат надбавок к зарплатам медиков в связи с коронавирусом.