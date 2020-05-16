Под Винницей дама за рулем авто сбила женщину с маленькими детьми на велосипеде: фото с места аварии

В городе Казатине Винницкой области водитель автомобиля Opel Vectra совершила наезд на женщину, которая везла на велосипеде двоих малолетних детей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области, опубликовав фото с места происшествия.

Авария случилась в пятницу, 15 мая около 19.00.

“21-летняя местная жительница, двигаясь по улице Матросова, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и допустила наезд на 33-летнюю женщину, которая вела в руках велосипед. На велосипеде находились двое малолетних детей 5 и 7 лет”, – сказано в сообщении.

Вследствии ДТП мать и двое ее детей получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. По факту аварии следствием начато уголовное производство.

“В крови женщины, находившейся за рулем иномарки, обнаружен алкоголь. Транспортное средство помещен на штрафплощадку”, – уточнили в полицейской пресс-службе.

Как сообщал “источник”, под Винницей произошла авария с участием 3 автомобилей. В ДТП погиб водитель автомобиля ЗАЗ.

Ранее в еще одно смертельное ДТП в Винницкой области попал автомобиль, в котором ехала семья с ребенком.