Украинцев предупредили о новых ливнях и заморозках: прогноз на ближайшие дни

В воскресенье, 17 мая, Украина попадет в зону действия атмосферного фронта, что приведет к дождям на западе, севере и центральных областях и в Одесской области.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

“В течение дня дожди перемещаться через центральные области и поздно вечером достигнут Харьковщины, Днепра с районами, а уже в ночь на вторник накроют Восток Украины. По всему югу осадки также пройдут только к вечеру, однако Крым и южные районы континентального юга избегут влажной воздушной массы“, – пишет она.

По ее прогнозу в воскресенье ожидается умеренный ветер западного направления, а вот 18-го мая изменится на северо-западный и усилится.

Днем 17 мая прогнозируется от 14 до 18 градусов тепла, на юге – плюс 18-22 градуса. Прохладнее будет в Винницкой области и северных районах Одесской области.

“Я даже боюсь сказать вслух, но придется: по предварительным прогнозам, в районе 22-23 мая на Западе, Севере и местами в центральных областях Украины есть вероятность заморозков“, – пишет Диденко.

В Киеве 17 мая ожидается плюс 16-18 градусов, периодические дожди. Такой температурный уровень останется преимущественно всю следующую неделю.

“Ближайшие синоптические новости состоят из фронтов, дождей, сильных ветров и даже, возможно, заморозков“, – резюмировала Диденко.

Как сообщал “источник”, по прогнозам синоптиков, после аномально теплой зимы лето в Украине, наоборот, будет не слишком жарким.