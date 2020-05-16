Несколько человек в больнице: что известно о состоянии девушек, попавших в эпицентр вспышки коронавируса в Киеве

В пятницу, 15 мая, в Киеве в Дарницком доме-интернате для девушек подтвержден 81 случай заболевания COVID-19, четверо из инфицированных госпитализированы, а остальные находятся в учреждении и на самоизоляции.

Как сообщает “УНН” со ссылкой на собственные источники, среди заболевших больше всего женщин в возрасте от 18 до 35 лет.

Отмечается, что в доме-интернате функционирует дополнительное отделение для женщин в возрасте от 18 до 35 лет и там обнаружено более 40 инфицированных. Кроме того заболели по меньшей мере 26 сотрудников заведения, а также 13 несовершеннолетних воспитанниц.

Как сообщал “источник”, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек полностью закрыт на карантин. Также в ближайшее время протестируют воспитанников и персонал других домов-интернатов для детей и учреждений для пожилых людей. В полиции возбудили уголовное дело по статье нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.