На лодке и с “гостинцем”: житель ЛНР придумал оригинальный способ попасть в Украину, фото

Украинские пограничники задержали 53-летнего жителя города Луганска, который нарушил порядок выезда из временно оккупированных территорий и перевозил в Киев 800 тысяч гривен.

Об этом сообщили на официальной странице ГПСУ.

В пятницу, 15 мая, оперативные сотрудники Луганского пограничного отряда совместно с полицейскими остановили неподалеку линии разграничения, на окраине села Гаевка Луганской области автомобиль ВАЗ, в салоне которого находился 53-летний житель оккупированного Луганска.

Во время проверки оказалось, что с ноября 2019 года мужчина находился по месту постоянного места жительства в Луганске. Накануне он переплыл лодкой реку Северский Донец возле населенного пункта Лобачево и попал на контролируемую территорию Украины.

По его словам, он направлялся в Киев, где, якобы, живет его сын. При осмотре в дорожной сумке и на теле мужчины правоохранители обнаружили 800 000 гривен.

“За нарушение порядка выезда из временно оккупированной территории пограничники привлекли правонарушителя к административной ответственности, наложив штраф в размере 1700 гривен”, – сказано в сообщении.

Кроме того, за нарушение порядка перемещения товаров на контролируемую территорию Украины сотрудники ДФС составили на гражданина админпротокол и изъяли обнаруженную наличность. Дело направлено в суд.

Как ранее сообщал “источник”, украинским пограничникам, которые несут службу на так называемой линии разграничения с временно оккупированными территориями Луганской области, помогает служебная собака по кличке Фокс, обученная находить наркотики.