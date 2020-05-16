Во Львове простились с погибшим на Донбассе спецназовцем: фото и видео

В гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове в субботу, 16 мая, попрощались с военнослужащим Андреем Суприганом, который погиб в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщили на официальном сайте Львовского городского совета, опубликовав фото с траурной церемонии.

Проститься с 30-летний майором Андреем Суприганом, который служил в отдельном отряде спецназначения, пришли десятки неравнодушных жителей города. С воинскими почестями героя похоронили на Лычаковское кладбище.





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Андрей Суцприган принимал участие в боевых действиях на востоке Украины с самомого начала российской агрессии.

Он был выпускником Львовского лицея имени Героев Крут и Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Удостоен ордена Богдана Хмельницкого II и III степени.







Как ранее сообщал “источник”, в среду, 13 мая, в зоне поведения Операции Объединенных сил на территории Луганской области погиб от пули снайпера старший солдат Александр Карпик.