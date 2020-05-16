Украинские ученые спрогнозировали, когда пандемия коронавируса пойдет на спад в Украине

По прогнозу исследователей Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, спад пандемии коронавируса в Украине возможен в третей декаде мая.

О результатах исследований сообщили на официальном сайте КПИ.

“Команда проекта “Форсайт Covid-19” Мирового центра данных “Геоинформатика и устойчивое развитие” при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду мая. К этому времени развитие пандемии будет иметь линейный характер”, – сказано в сообщении.

Ученые провели краткосрочное прогнозное моделирование количества больных COVID-19 в Украине и городе Киеве на 16.05.20 – 20.05.20 с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation на основе механизма “скользящего окна” с количеством точек данных для обучения нейронной сети – 12.

Полученные данные свидетельствуют, что в изучаемый промежуток времени характер развития пандемии в Украине приобретает более четкий линейный характер с уровнем “плато” – 400-550 новых инфицированных в день.

“Такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво большей количества ежедневно инфицированных)”, – сказано в сообщении.

Ученые прогнозируют, что в Киеве развитие пандемии обретет более четкий линейный характер на следующей неделе с уровнем “плато” – 40-50 новых инфицированных в день.

Как ранее сообщал “источник”, врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита считает, что коронавирус в июне в Украине не отступит, поскольку летняя жара его не убьет.