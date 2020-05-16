Виноваты украинцы: в России разгорелся громкий скандал из-за фото Гитлера в “бессмертном полке”

В России разгорелся скандал из-за фото Гитлера и Гиммлера на сайте акции “Бессмертный полк”, при этом российские правоохранители подозревают граждан РФ, Украины и Эстонии.

Об этом сообщает “Медуза”.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении граждан России Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Вячеслава Круглова из Ульяновска.

У этих лиц проведены обыски, их допрашивают следователи.

“Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности — Украины и Эстонии“,— заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ежегодная акция “Бессмертный полк” в 2020 году из-за пандемии коронавируса проводилась онлайн, при этом любой желающий мог загрузить на сайте акции фото родственников-ветеранов.

Эти фото демонстрировались по телевидению в формате виртуального шествия.

На сайте акции были также размещены фото Гитлера и Гиммлера, подписанные вымышленными именами.

Как сообщал “источник”, ранее в России соратника Гитлера внезапно записали в “Бессмертный полк”.

Также ранее известный украинский писатель предложил замену российской акции “Бессмертный полк”.