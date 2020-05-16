Украинская певица записала песню в благодарность борющимся с коронавирусом врачам: аудио

Украинская поп-исполнительница Гайтана презентовала песню “Спасибо”. Она посвящена медицинским работникам, которые сегодня борются с эпидемией коронавируса.

О выходе трека певица сообщила на личной странице в Instargam, опубликовав фрагмент композиции. Полную версию сингла можно прослушать на музыкальных стриминговых сервисах и на YouTube.





“Эта песня – благодарность всем врачам и медработникам, которые жертвуя собой, каждую минуту спасают наши жизни. Сейчас им как никогда нужна наша поддержка и помощь”, – отметила Гайтана.

Фанаты певицы прослушали песню и поделились впечатлениями в комментариях: “Душевно”, “Благодарность все врачам. Гайтаночка замечательная”, “Отличная работа”.