Стремительный обвал: Испания установила новый рекорд по смертности от коронавируса

В Испании резко сократилось количество ежедневных смертей от коронавируса, за прошедшие сутки умерло 102 человека, что является самым низким показателем с 18 марта.

Об этом сообщает El Pais.

За день до этого было зафиксировано 138 смертей от осложнений COVID-19, еще днем ранее – 217.

Общее количество умерших с начала эпидемии в Испании по состоянию на 16 мая составляет 27 563.

За последние сутки было зарегистрировано 539 новых случаев коронавируса. Общее число заражений возросло до 230 698.

Излечились от COVID-19 более 146 тысяч человек, из них почти 1700 – за прошедшие сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 11 463 человек.

Как сообщал “источник”, с 4 мая в Испании вступили в силу некоторые послабления ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса.