Богдан сделал интересное заявление о возможном выдвижении в мэры Киева

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что ему нравится идея его участия в выборах мэра Киева.

Об этом сообщает НВ.

На вопрос журналиста о том, будет ли он баллотироваться на пост мэра Киева, Богдан ответил: “А мне эта идея нравится”.

15 мая бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем Telegram написал, что во фракции Слуга народа активно обсуждается возможное выдвижение Андрея Богдана на выборах мэра Киева.

“Во фракции “Слуга народа” обсуждаются планы Андрея Богдана выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Киева. Публично Богдан об этом не объявлял, но депутаты, которые общаются с ним, говорят, что Богдану надоело сидеть на политическом карантине“, – написал Лещенко.

Отметим, местные выборы запланированы на 25 октября 2020 года.

Напомним, народный депутат Украины, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко в интервью “источнику” рассказал о специфическом подходе к подбору кадров на местах, о том, когда нужно увольнять глав ОГА, о потенциальных кандидатах в мэры, а также о том, почему в президентской политсиле не проверяют биографии организаторов штабов на местах.