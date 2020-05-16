Тигр атакует: в сети появилось уникальное видео с перепуганным красным волком

В индийском штате Карнатака путешественникам удалось запечатлеть на видео погоню хищного тигра за редким красным волком.

Об этом сообщает издание NDTV.

Волк пытался отпугнуть тигра необычным криком, что для него не характерно.

По словам офицера Индийской лесной службы Сусанта Нанда, такое поведение волка связано с тем, что он пытался отпугнуть тигра, так как недалеко находились его щенки.

“Никогда не слышал крик испуганного волка в лесах, так как они сами – хищники“, – написал один из фотографов дикой природы.

“Крик очень странный и редкий. Тигр, похоже, не собирается отпускать его“, – отметил один из пользователей в комментариях к видео.

Красный волк – хищное млекопитающее семейства псовых, редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения, занесен в Красную книгу. От обычного волка отличается окраской, пушистой шерстью и более длинным хвостом, почти достигающим земли.

Красные волки обычно общаются друг с другом при помощи свиста. Эти животные используют различные звуки, включая высокочастотные крики, которыми не пользуется больше никто из семейства псовых.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео о том, как в России по торговому центру гулял тигр.