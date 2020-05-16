Хочу, как в СССР: сети взбудоражило заявление “слуги народа” про медицину

Депутат Верховной Рады от “Слуги народа” Евгений Шевченко выступает за восстановление советской системы медицины в Украине.

Об этом он заявил в интервью программе “Тема дня”, сообщила в Facebook журналистка Дария Гирна.

“Я хочу, чтобы у нас была система как в Советском Союзе, потому что это лучшая система, которая была во все времена, и пандемия показала, что это лучшая система. И поэтому у нас нет такой катастрофы, как в других странах. У нас советская власть когда была в 1920-1930-х годах такие пандемии получала! Это все через кровь и смерти людей опыт, понимаете. Это нарабатывалось годами”, – сказал депутат.

Он добавил, что экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун пыталась построить в Украине медицинскую систему, подобную канадской или британской, однако Украине надо стремиться к восстановлению именно советской медсистемы.

“Пришла Супрун и говорит: “Будем делать, как в Канаде и в Англии”. Главное – все, что предшественники наши разрушили, надо восстановить. Это главная реформа медицинская, которую я вижу“, – сказал Шевченко.

Он считает, что бюджетные средства должны распределяться по больницам в зависимости от численности населения в том или ином регионе, а иную точку зрения он назвал “капиталистической”.

“Этот капитализм, который нам навязывают, он никогда не приживется в Украине“, – сказал нардеп.

По его словам, он сам “ни в какую клинику не ходит”, а ребенка водит в частную клинику “Борис”.

Пользователей соцсети возмутили такие высказывания Шевченко.

“Когда к власти придут адекватные проукраинские силы, для всех поклонников советской медицины надо оставить одну больницу. С очередью в 5 утра и ватой вместо лекарств“, – написал пользователь Юрий Богданов.

“Депутат украинского парламента ратует за советскую медицину, но лечиться предпочитает в частной клинике “Борис”. Ничего удивительного“, – отметил Сергей Коротун.

“Нэпман Евгений Шевченко рассказывает, как плох капитализм“, – написал Василий Покутицкий.

“Их понабирали по объявлениям. Ничему не удивляюсь“, – отметил Александр Леменов.

Как сообщал “источник”, ранее депутат от “Слуги народа” Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за газ.