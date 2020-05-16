Не успевают лечить: медсестра рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в Беларуси

В столице Беларуси Минске складывается крайне сложная ситуация с больными коронавирусом. Тут каждый день от его осложнений умирает минимум три человека.

Об этом местными СМИ рассказала медсестра 6-й городской клинической больницы Минска.

“Работаю медсестрой в 6-й городской клинической больнице Минска, терапевтический корпус. Практически вся больница уже стала “грязной зоной”. Реанимация заложена, в сутки умирает минимум 3 человека. Смерти явно “ковидные”, даже если диагноз не стоял официально. Была бы возможность положить на ИВЛ больше людей – лежало бы больше, но самих аппаратов на всех в любом случае не хватит”, – говорит она.

По словам медсестры, часто из больниц выписывают людей, которые не выздоровели полностью. У них при выписке остаются все симптомы заражения.

“На их места уже очередь из более тяжелых больных. Врачи говорят, что на днях будет просто цунами, после этого проклятого парада. Бывает, что посмотришь на смеющихся беззаботных прохожих из окна, хочется всё бросить и уйти, сил и эмоций не хватает”, – добавила она.

Напомним, что 14 мая в Беларуси в аварии погибла съемочная группа, которая ехала в Минск после работы над документальным фильмом про коронавирус в стране.