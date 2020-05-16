Невозможно дозвониться: сети шокировала история про семью киевлян с коронавирусом

Киевлянка в сети описала трудности с которыми сталкиваются жители города, которые заразились коронавирусом.

Об этом в Facebook написала киевлянка Валерия Турнилина, семья которой заболела COVID-19 в конце марта.

Они лечились дома и через две недели почувствовали себя лучше. Для того, чтобы подтвердить выздоровление от коронавируса, человек должен сдать два негативных ПЦР-теста.

“С 16 апреля мы с Варей сдали тесты 5 раз!!!! Следующий анализ можно сдать после результата предыдущего, а делают его минимум неделю. По итогу, что имеем по трем – результат не выявлен некорректно отобран материал и отправляют на пересдачу, по двум другим результата до сих пор нет. Некорректно отобран? – ну не верю (так скребли по горлу и носу, что будьте нате – хорошо поковырялись). Сегодня 15 мая и мы месяц не можем получить качественный анализ и понять, больны ли мы или нет. Хотя конечно, думаю что нет, прошло то с начала болезни 2 месяца“, – возмущается женщина.

При этом ни она, ни ее семейный врач не могут добиться никакого ответа от лаборатории в которой и делают эти анализы, туда просто невозможно дозвониться. Таким образом, пока нет результатов женщина остается потенциально “опасной” и не может вести нормальный образ жизни.

Ей звонят из КМДА, Нацгвардия проверяет, соблюдает ли она самоизоляцию. То же делает и бот в Telegram, которому на запрос в течение 10 минут нужно отправить свою геолокацию.

“А еще прикольная история мой больничный закрыт 17 апреля. На каком основании я нахожусь, дома и не хожу на работу? Прогулы на работе или штраф за нарушение самоизоляции. Выбирай любой вариант“, – добавила киевлянка.

Женщина заверила что пойдет до конца, продолжая сдавать анализы в государственной лаборатории и просила помочь придать ее историю огласке.

Пользователи откликнулись на ее просьбу – менее чем за сутки пост набрал сотни комментариев и почти 1,5 тысяч репостов.

Как сообщал “источник”, в Киеве за сутки, 15 мая, зафиксировали 153 новых случая заражения COVID-19. Общее число зараженных в столице составляет 2221 человек.