У главы СБУ обнаружили шикарный особняк под Киевом: фото и видео

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов владеет “тайным” роскошным особняком в селе Ходосовка под Киевом.

Как сообщает “источник”, это выяснили журналисты программы Watchdogs.Расследования на телеканале “Прямой”.

Согласно реестрам, у Ивана Баканова есть квартира в Кривом Роге, и еще одна – в Киеве, на Печерске. В Киеве семья Бакановых имеет две квартиры, которые расположены одна над другой. Первая принадлежит самому Ивану Баканову, вторая – его жене Оксане Лазаренко.

Однако по данным расследователей, Баканов владеет также имением в Ходосовке. Причем, по реестру имущественных прав, Ивану Баканову принадлежит только маленький клочок – четыре сотки, еще девять – на его жене, за них они и должны платить налоги. А в реальности, здесь и собственное озеро, и небольшой парк, и двухэтажный коттедж – примерно полгектара. Рыночная стоимость такого поместья может составлять от 7 до 8 миллионов гривен.

Этот дом был у Баканова до того, как он стал главой СБУ. При этом, юридически этого дома вообще не существует. Он не принадлежит, ни Ивану Баканову, ни кому-либо из его родственников. Вообще никому – формально, никакого дома здесь нет.

Как сообщал “источник”, ранее в сети опубликовали снимки огромного имения рядом с Киевом, которое принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.